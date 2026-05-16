衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。5月10日（日）回では、前週に引き続き、愛媛県のヤギ牧場“ポツンと一軒家”の続編を放送した。【TVer】東京から愛媛へと移住し、山奥でヤギの山地酪農を実践するご夫婦の暮らしぶりに密着！ 前回捜索隊がたどり着いたのは、愛媛県の山の上に広がるヤギ牧場。長い間、耕作放棄地になっていたヤブだらけの荒れ地を開拓し、ヤギ酪農を営