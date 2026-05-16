じめじめと暑さが増してくる初夏は、さっぱりひんやり食べられる冷製パスタが大活躍！つるんとなめらかな口当たりと、キリッと冷えたソースの旨みで食欲がぐんとアップします。今回はE・レシピで人気の冷製パスタレシピをランキング形式でご紹介します♪■【人気レシピNo.1】夏の定番！フレッシュトマトの冷製パスタでさっぱりランチ第1位は、初夏の食卓に欠かせないトマトの冷製パスタです！完熟トマトのジュワッとあふれる旨みと