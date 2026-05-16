5月16日（土）、1人の歴史上の偉人の半生をドラマで紹介し、その生き様から私たちの生活にもつながる教訓を学ぶ番組『令和の今こそ知っておきたい これが私の生きる道』が放送される。同番組には、見届け人として大久保佳代子とカズレーザーが出演。視聴者とともにドラマを見ながら、偉人の半生を辿る。今回紹介するのは、高市早苗首相も憧れるイギリス初の女性首相、マーガレット・サッチャー。“鉄の女”と呼ばれた彼女が、いか