指や手首の痛みが続く腱鞘炎（けんしょうえん）。安静や注射を続けても改善せず、「このまま様子を見ていいのか？」「手術はいつ考えるべきか？」と悩む人も少なくありません。今回は狭窄腱鞘炎の中でも、ばね指（弾発指）の手術が検討される目安や日帰り手術の特徴について、長久手こせんじょう整形外科院長の大野木先生に聞きました。 ≫【一覧でわかる】治らないばね指の痛み 手術に踏み切るサインとは？ 監修医