「近視が緑内障を引き起こす可能性があるのなら、スマホの使用が関係しているのでは？」という疑問が広がっています。しかし、「西條眼科医院」の水落先生によれば、特に若者においては、近視と緑内障の直接的な関連性は薄いとされています。スマホが視神経にどのような影響を与えるのか、近視との関係性について深掘りしていきます。 監修医師：水落 誠（西條眼科医院） 聖マリアンナ医科大学卒業。東京女子医科大学病院