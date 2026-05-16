ある日、堀江貴文氏の会社に、現役東大生バイトの母親が突然怒鳴り込んできた。息子の進路をめぐる出来事だったが、そのやり取りはどこか異様でもあった。この一件には、親子関係に根強く残る偏った価値観が隠れていた。堀江氏はそこから何を考えたのか。※本稿は、実業家の藤田晋、堀江貴文『心を鍛える』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。やる気抜群な学生バイトの母親が会社に怒鳴り込み宇野康秀社長（現U-NEXT H