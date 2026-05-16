サンワサプライは5月14日、iPad A16・iPad（第10世代）向けのタッチパッド内蔵専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売した。価格は1万5180円。●キーもノートPCさながら！ ペンホルダーやオートスリープなど機能も充実新製品は、iPadをノートPC感覚で操作できるようになるケース付きキーボード。マグネットで着脱可能となっており、キーボードを取り外せば、iPadケースとして使用できる。ノートPCさなが