海と天草を望む築95年の古民家宿。 コンセプトは「自分を休ませる場所」。 癒しのひとときを提供します。 畳の温もりを感じる広々とした古民家。 趣のある梁は、95年前のものをそのまま使っています。 南島原市南有馬町に2月にオープンした古民家宿「accorde(アコルデ)」 宿を開いた、長崎市出身の本多 文代さん(42)。 本多さんはおととし12月、空き家バンクで見つけたこの物件の景色や