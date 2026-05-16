仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は13日、イラン戦争によりアジアをはじめとした世界の国々で太陽光発電関連製品の販売が急増しており、中国が最大の受益者になる可能性があると報じた。記事は米AP通信の報道を引用し、「イラン戦争による燃料価格の高騰を受け、大きな影響を受けているアジアの消費者の間で、屋上型太陽光発電への関心が急速に高まっている」と説明。中東産原油やLNG（液化天然ガ