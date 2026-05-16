カンテレ『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜深0：45〜※関西ローカル）の16日放送回に、ゲストとしてお笑い芸人の狩野英孝が出演する。【番組カット】神社前でオープニングトークが持ち上がるアンタッチャブル＆狩野英孝狩野英孝が下積み時代に住んでいたという東中野（東京・中野区）で、アンタッチャブルと思い出の地を巡る。オープニングは番組恒例の神社からスタート。マシンガンのようなオープニ