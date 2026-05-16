ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）に登場。“無敵の多幸感ボディ”を披露する。【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏企画のテーマは、露出が増える夏に向けて最も気になる「二の腕と背中」。自分ではケアしにくいこのパーツをどう攻略するか、佐々木のほか、モデル、セラピスト、ヘアメイクなどボディケアのプロたちが集結し、全6ページにわたって徹底解説。