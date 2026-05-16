真夏日を観測するなど本格的な夏が近づいていますが、そうなると気を付けたいのが紫外線です。 【グラフを見る】熊本の2025年の月ごとの紫外線の強さ 紫外線対策していますか？ 気象予報士「日中は薄着でも過ごしやすい季節になりましたが、気になるのは紫外線。皆さんはどんな対策をとっているのでしょうか」 「3月ぐらいから日傘です！焼けたくない！」「冬場も（日焼け止めを）塗るようにはしています」 紫外線のピー