5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、16日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』2時間スペシャル（後7：00〜）に出演。好評企画『日本全国 道の駅伝』に念願のカムバックを果たす。【番組カット】自信満々！1位予想に挑戦する丸山隆平同企画は、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を解答権3回以内に当て、「道の駅スゴロク」を使って、出た目の数だけ次の道の駅へ進む人気企画。浮所は