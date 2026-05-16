5月15日、兵庫県宝塚市で14歳の娘を包丁で殺害しようとしたとして、53歳の母親が逮捕されました。 無理心中を図ったとみられ、母娘は命に別状はないということです。 ■自らの首も切りつけたか 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、宝塚市に住む無職の女（53）です。 警察によると、女は5月15日午前7時ごろに自宅で、寝室で寝ていた中学生の娘（14）の首を包丁で切りつけた疑いがもたれています。 同居していた女の父親（娘の祖