16日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）では、名物企画「ホンマに好きなコロッケ探し！」を7年ぶりに開催する。【動画】大好物のコロッケに顔をほころばせる浜田雅功ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うMBS『ごぶごぶ』。今回の相方は、前回に引き続き瀬戸朝香。数々のドラマや映画で存在感を放ち、バラエティー番組でも飾らない人柄を見せるなど、幅広く活躍している