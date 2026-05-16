土産物として人気の「みょうが寿し」富山市小佐波地区で150年以上前から伝わるすし料理「みょうが寿し」が継承の危機にひんしている。甘酢に漬けたミョウガのさっぱりとした味わいで、土産物として人気だが、担い手の高齢化や猛暑による材料不作に悩む。製造販売を手がける真田由香里さん（62）は「何とかして残したい」と話す。（共同通信＝吉永美咲）今年4月初旬の午前5時半、市内の製造所。エプロン姿の女性が炊きたての白