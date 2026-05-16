減り続ける学校の部活動の実態。教員の負担を減らすため、縮小や廃止が広がっている部活動。生徒や教師はどう受け止めているのでしょうか。本音を聞きました。 【写真を見る】俳優 加藤晴彦さんが応援 ｢日本人選手がいなくなる｣ 学校の部活がなくなる!? “働き方改革”で…名古屋では月3000円の有料練習会も 名古屋市南区にある明豊中学校。体育館では、バスケの部活に励む生徒たち。一昔前は当たり前だったこの風景が、今は変わ