お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が17日放送される。今回は「四季が彩る開放的な窓のある家」が登場する。【スゴイ家】吹き抜け最高！東京都府中市宅のLDK山根と遼河が訪れたのは東京都府中市。2023年築の木造2階建て、敷地面積110平方メートル、13.3坪の家だ。一級建築士の妻が設計した。外壁は外の景色に溶け込んだ