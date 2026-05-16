1985年（昭60）4月に一本足打法をやめて、さてどうするか。もちろんホームランは打ちたい。でもその前に、確実にバットをボールに当てなきゃいけない。そう考えていた時に、いい指導者に巡り合えた。この年、2軍打撃コーチになられた松原誠さんだ。現役最終年は巨人でプレーされたが、大洋（現DeNA）の4番打者として通算2095安打、331本塁打を放った右打者。ダウンスイングとは違うレベルスイングが新鮮だった。「俺はそんな