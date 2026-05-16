本気で楽しみ、そして勝つ姿がファンの胸を打った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月15日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。優勝が厳しい状況でも“セレブ”らしい高打点打法を貫き、終盤の逆転劇へ繋げてみせた。【映像】黒沢咲、チームを支えるユニバースに送る美しき純チャン・三色同順首位・EX風林火山と336.2ポイント差で迎えたファイナル最終戦。最終順位により獲得賞金にも差があ