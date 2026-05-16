プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。5位楽天は3位ソフトバンクと対戦。2回には対する先発・上沢直之投手をとらえ、村林一輝選手が先制タイムリーを放ちます。その後も2アウト1、2塁の場面では、昨季までソフトバンクでプレーしていた佐藤直樹選手が恩返しの一発。初球を振り抜いた3ランで、4点のリードをつくりました。7回には柳田悠岐選手と、この日昇格となった正木智也選手の2者連続弾などで反撃を浴びるも