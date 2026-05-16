ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が17日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。引退報告を伝える瞬間の様子を明かす。【動画】初だし映像も公開！『日曜日の初耳学』に出演するりくりゅう世界選手権制覇、ミラノ・コルティナ五輪での悲願の金メダル、そして