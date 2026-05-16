『笑点』に、まさかのウルトラマン降臨――。放送60周年を迎えた日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30〜)で、同じく60周年を迎えるウルトラマンシリーズとのコラボレーションが実現する。17日の放送では、ウルトラマンとカネゴンが大喜利コーナーに登場。春風亭昇太も「子どもの頃からのヒーローなので、本当にうれしかった」と興奮を語った。(左から)ウルトラマン、カネゴン1966年5月15日にテレビで初放送された『笑点』は