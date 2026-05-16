●三鷹公会堂にドリフ好き芸能人と令和親子が集合 連休明けのテレビ視聴で、ひときわ存在感を放ったのがTBS『今夜復活!!8時だョ!全員集合』だった。REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(5月4日〜10日)では、個人全体7位、コア視聴層6位にランクイン。三鷹公会堂に集まった令和の親子とドリフ好き芸能人の前で、40年ぶりに蘇った公開コントが披露され、昭和の笑いが令和の視聴者にも届いた。(左か