ひざを痛めて開幕前から2軍での調整を続けていたオリックスの岩嵜翔投手が、1軍への戦列復帰を目前にしている。移籍1年目から17ホールドをマークし、チームの勝利に貢献した頼りになるベテラン中継ぎは、19年目のシーズンを「覚悟の年」と位置付け臨んでいる。「昨シーズンは、今年で終わってもいいという『覚悟』を決めたことがいい方向にいきました。去年よかったからと、慎重にいってあと1、2、3年続けていけるという気持ち