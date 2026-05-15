マーズ・リコネッサンス・オービターが2021年2月17日に撮影した砂丘 Image: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona 2023年7月19日の記事を編集して再掲載しています。 中国の探査車｢祝融号｣が集めたデータを分析したところ、火星が劇的な気候変動を経ていたと示唆されました。この成果は、地球の気候の進化についての理解にも大きな影響を与えるかもしれません。 祝融号は火星の地表