中国が自主開発した第5世代ステルス戦闘機J-35。米F-35の対抗馬とも目され、輸出市場に本格投入されれば、中東の戦闘機商戦を揺さぶる存在になるかもしれない2月28日に開戦したイラン・アメリカ戦争は、まだ終わる気配を見せない。しかし、世界の軍事ビジネスは、すでに戦後を見据えて動き出している。評判を落としている米国製戦闘機。その隙を狙う商売上手な中国製戦闘機。この空戦ならぬ"空商戦"を制するのは、いったいどの国な