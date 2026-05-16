●第1試合から「その熱さは大注目です」 芸歴16年以上の漫才師たちが“次の物語”をかけて激突する――。『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、きょう16日18:30〜 ※一部地域除く)は、金属バットvsヤングの戦友対決から幕を開け、タモンズvs黒帯、シャンプーハットvsリニア、ザ・パンチvsトットへと続く。今年から総合演出を務めるフジテレビの角山僚祐氏に、結果