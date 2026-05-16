元中日・豊田氏が振り返る、逆転優勝につながった“江川撃ち”語り継がれる安打の裏には……。元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、明大時代から江川卓投手（法政大→巨人）キラーとして知られた。プロ入り後、もっとも有名な“江川からの一打”は、1982年9月28日の巨人戦（ナゴヤ球場）、4点を追う9回無死から飛び出した代打左前打だ。これをきっかけに中日は逆転優勝に突き進んだと