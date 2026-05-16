これは、私の友人・A子から聞いた話です。時に言葉よりも雄弁に心を動かすものがある――そんな大切なことに気づかされた出来事でした。 突然の「辞めたいんです」 A子がチームリーダーを務める小さな制作会社でのことです。入社4ヶ月目の新入社員・Bさんが、ある日の終業後にA子のデスクへやってきました。 「あの、少しいいですか」 声が震えていました。場所を移すと、堰を切ったように