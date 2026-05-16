福岡県内では5月15日、各地で気温が上がり、2日連続で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。福岡市東区の和白東小学校のグラウンドでは、日ざしが照りつける中、100人余りの3年生が運動会を16日に控え、練習を行っていました。 ■八木菜月アナウンサー「あすの運動会を前に、児童たちが元気よく、かけっこの練習をしています。」ほかの福岡市の小学校では5月30日に運動会を行うところが多い中、和白東小学校は早め