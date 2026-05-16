【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#290大林素子さんは「まぁええ人！あんな人おまへんで！」と思える素敵な方野々村友紀子さん◇◇◇30年ぶりに会ったのは東京NSCの講師室でした。講師をしているという話は聞いていましたが、タイミングが合わずようやく再会しました。叱る時は大阪弁でまくしたてるというので「鬼の野々村らしいやん？」とふると「言う時は言わんとね。でも“鬼の本多”ほどじゃないですよ！」「