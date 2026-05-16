Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第7話が16日に放送。くるみ（臼田あさ美）をめぐってエータ（宮舘）と峻一郎（竹財輝之助）が張り合う。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第7話エータ（宮舘涼太）と峻一郎（竹財輝之助）が張り合う本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢