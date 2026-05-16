父は「ガッツ」の愛称で親しまれ、日本ハム、巨人、中日で活躍した小笠原道大氏！タレントや女優として活動する小笠原まゆ（２７）が、韓国を訪れた様子をアップした。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「２度目の渡韓に」。韓国料理店で食事を楽しむ姿や、高級ヨガウェアブランド「ａｌｏ」の旗艦店の前で撮影した一枚を見せた。「この時期の韓国はベストシーズンらしく薄手のカーディガンで過ごせるくらい。ａｌｏの