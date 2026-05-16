投資関連会社の実質的経営者らが、無登録で海外金融商品への出資を募った疑いで逮捕された。組織的な勧誘で約7300人から870億円を集めたとみられている。1000万円を預けたという被害者の1人は、「ほんとうに返してほしい」と切実に訴えている。勧誘員約1000人被害者の男性は、預けた1000万円が突然、引き出せなくなったという。取材に対し被害者は、「ほんとうに返してほしいですね。非常に大切なお金だったので」と怒りをにじま