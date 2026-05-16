ニューヨークの裁判所に出廷したハーベイ・ワインスタイン受刑者＝15日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州地裁は15日、2013年に女性俳優を強姦した罪に問われた映画界の元大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン受刑者（74）の再審公判で再び審理無効を宣告した。昨年6月に続き、陪審の意見が一致しなかった。米メディアが報じた。受刑者は20年に州地裁で有罪となったが、不適切な証人出廷があった