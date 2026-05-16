子犬と思われて保護された動物の赤ちゃんが、実はキツネだったという衝撃の投稿がSNSで話題となっている。赤ちゃんは保護していた一般の人から相談を受け、預かっていた。成長すると姿がみるみるうちに変化し、キツネとわかる特徴が出てきたという。“犬じゃない”保護した赤ちゃんの正体Xで話題となっていたのは、「イヌだと思われ保護されていましたが…」という投稿だ。子犬と間違えて保護されたという動物の赤ちゃんだが、その