◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第2日（2026年5月15日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの67をマークし、通算3アンダーに伸ばし、ホールアウト時点で首位に立った。「風も強かったし、タフなコンディションだったけど、いいプレーができた。いい順位で終われたので良かった」。松山は満足感をにじませた。「