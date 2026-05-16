ドジャースの大谷翔平投手が１５日（日本時間１６日）、インスタグラムを更新。愛犬・デコピンの３歳の誕生日を祝う写真を投稿した。「３歳」と記し、ピースの絵文字を添えて、「３」と書かれた王冠をかぶってイチゴとクリームが乗ったケーキを食べる写真と動画や、ボールを加えて力強くハードルをジャンプして越える写真を公開した。大谷は昨年は５月１７日にデコピンの誕生日をインスタグラムで報告していた。また、７回４