フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間15日、コンペティション部門に選出された濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』がワールドプレミア上映され、14分に及ぶスタンディングオベーションを浴びた。【画像】『急に具合が悪くなる』レッドカーペットのそのほかの写真『ドライブ・マイ・カー』（2021年）でアカデミー賞国際長編映画賞とカンヌ国際映画祭脚本賞を受賞し、『悪は存在しない』（2024年）で