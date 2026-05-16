トルコで4月、トラックの荷台から鉄筋が落ち、乗用車に直撃する事故が起きた。鉄筋はフロントガラスを突き破ったが、幸いにも座席を避けるように貫通したことで、車に乗っていた2人は奇跡的に軽傷だった。鉄筋の束が貫通トルコ・アンタルヤで4月13日、鉄筋の束が車のフロントガラスを突き破った。たどってみると、鉄筋はトラックの荷台から伸びていた。そしてフロントガラスを突き破った鉄筋は、奇跡的に座席を避けるように貫通し