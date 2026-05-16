「犬…？それとも熊…？」と思わず混乱してしまうようなお姿が、TikTokで大きな反響を呼んでいます。抱っこされているワンコは想像以上のモフモフで、多くの人に“子熊”を連想させることに。 投稿は180万再生を突破し、「子熊すぎる」「ぬいぐるみみたい」などのコメントが寄せられています。 【動画：抱っこされている黒い犬→毛がモッフモフ過ぎて…『子熊にしか見えないｗｗ』まさかの光景】 抱っこされていたのは… T