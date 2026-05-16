俳優中村倫也（39）が15日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）公開初日舞台あいさつに登壇した。この日は登壇者全員でクイズを行い、加工した音声の声の主を当てる問題を、問題文を聞かない“0文字回答”で「ムロツヨシ」と答え、見事正解。「今日はいないけど、何かしてくれるだろうと思った」とドヤ顔で理由を明かし、会場を驚かせていた。神木隆之介、森川葵らも登壇。