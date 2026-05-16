「男女の関係はこういうものだよ」。彼からの誘いを拒み続けたものの、同意のないまま関係が進んでしまい、15歳で未婚の母となった横井桃花さん。「性的同意」という言葉が広がりを見せる昨今、それに救われる人がいる反面、ある危機感を募らせているそうです。 【写真】「15歳で出産」ベッドで我が子と対面した日の横井さん（6枚目/全16枚） 「拒んでいる自分の感覚がおかしいのか」 現在は7歳になる息子と2人で暮ら