お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（45）が15日、都内で「あなたの日々に、脳の健康も」キャンペーンメディア発表会に登壇した。アルツハイマー病防止などについて学び、「祖父もすごくしっかりして記憶力もすごかったけど、90歳を超えたあたりで僕のことを認識できなくなった」という。「話をしていたら『その質問の仕方、直樹くんか？』と。コミュニケーションのあり方で認識してくれたのがすごくうれしかったです」としみじ