5月15日（現地時間14日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦のスタメンから外れた、ロサンジェルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）。開幕から44戦目にして今季初の「休養日」が与えられたわけだが、前人未到の偉業達成には“二刀流”解除の可能性もーー。【写真】こんなところに！ 大谷翔平スパイクから顔を出した「隠れデコピン」前日14日の試合で7回を投げて4安打8奪三振、無失点の圧巻投球で3勝目を上げた大谷。今季最多