モデルでタレントのトラウデン直美（27）が15日、都内で「Well−beingシンポジウム〜未来を創る“豊かさ”と安心のかたち〜」に登壇した。よりよい生き方をテーマに「私にとってのウェルビーイングは、人生がままならないことを理解した上で自分を好きでい続けられるようにすること」と回答。また「自分にも他人にも期待しすぎない。うまくできる時もできない時もある。人にもいろんな波があるってことを理解できるようになる」と