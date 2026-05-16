【ロンドン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグF組第2戦で日本と対戦するチュニジア代表が15日に発表され、MFスヒリ（アイントラハト・フランクフルト）や元ドイツ代表の兄を持ち、ドイツで育ったMFケディラ（ウニオン・ベルリン）ら26人が選ばれた。3大会連続7度目の出場で、初の1次リーグ突破を目指す。F組ではスウェーデン、オランダとも顔を合わせる。