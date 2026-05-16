山下智久（41）が15日、都内で主演「映画正直不動産」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。22年のNHKドラマの映画化が実現し「構想を含め5年。撮影が始まった時、劇場で見ていただけるとは夢にも思わなかった。正直また皆に会いたい」と続編を願った。共演したKEY TO LIT岩〓大昇（23）が歌った劇中歌「優しい世界」を作詞しており「大昇の顔を思い浮かべながら書いた」と明かした。サッカーW杯北中米大会日本代表に選