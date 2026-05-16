◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)DeNAに勝利し4連勝をあげた巨人の阿部慎之助監督が先発の井上温大投手についてコメントしました。この日先発の井上温大投手は8回9奪三振無失点の好投。阿部監督は「もうナイスピッチングの一言だったと思います」とたたえました。井上投手は7回にピンチを作りますが無失点、最長に並ぶ8回まで投げさせたことについて「やっぱりあそこも一つ乗り越えてほしいということもありま